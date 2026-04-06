Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
06.04.2026 16:26
Motorine 7,67 kuruş, benzine ise 57 kuruş olarak yapılması planlanan zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyacak.

Akaryakıta yapılması beklenen zamlar son anda iptal edilirken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olması beklenen zam kararı yürürlüğe alınmadı. Bu kapsamda benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 lira olarak planlanan artış uygulanmayacak.

FİYATLAR AYNI KALDI

Zam iptalinin ardından büyük şehirlerde mevcut fiyatlar geçerliliğini koruyor. Buna göre İstanbul’da benzinin litresi 62,60 lira, motorinin litresi 77,47 lira seviyesinde kalacak. Ankara’da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira; İzmir’de ise benzin 63,85 lira, motorin 78,87 lira olarak satışa devam edecek.

Salı günü gerçekleştirilen 2 lira 52 kuruşluk zamdan sonra motorin fiyatı bazı illerde 80 TL sınırını aşmıştı.

PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, enerji fiyatlarının yükselmesi, petrolün 110 doların üzerinde seyretmesi zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan yükseliş ise akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Eşel mobil sistemi ile akaryakıta gelen zamlar vatandaş en az düzeyde yansıtılmaya çalışılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 78.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Bugün iptal edilir 3 gün sonra 10 lira zam gelir ! 30 1 Yanıtla
  • Mert Kartal Mert Kartal:
    Şu vergiyi Bütün Avrupa gibi %1 e Dusursenize.Savasan Ülkelerde bile gıda fiatlari Bizden misli misli ucuz.Ukrayna parası bile bizden daha değerli oldu.Milletin Tepesine binip Hırsızlıktan vazgeçin artık.Yapamiyorsinuz Acil Seçim Kararı Alın. 10 3 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    kaç gün sürecek bakalım bir sebep bulunur en kısa zamanda 10 1 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    mazota zam geldikçe enflasyon düşüyor galiba. Enflasyon bununla düşecekse mazotu 400 TL yapın 500 TL yapın 4 4 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Abi neden geri çektiniz ya...savaş yokmuydu 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Amedspor’dan Boluspor’a gol şov Amedspor'dan Boluspor'a gol şov
Eyüpspor’dan hakem tepkisi: Her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz Eyüpspor'dan hakem tepkisi: Her maç 12-13 kişiye karşı oynuyoruz
Fenerbahçe’nin iptal edilen golü geceye damga vurdu Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu

17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
14:59
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
