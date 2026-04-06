Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı

Gaziantep Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafın da bulunduğu 7 kişiyi toplamda 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak dolandırdı. Mehmet Ali Y. ile birlikte 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DOLANDIRICILIK OPERASYONU BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte çek, senet ve nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma başlattı.

KADROYA GEÇEMEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

Yapılan çalışmalara göre Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Y., Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için başvuruda bulundu. Ancak akademik kadroya atanamayınca akademisyenleri hedef alarak dolandırıcılık planını devreye soktu. Aralarında fakülte dekanı (profesör), 3 doçent ve 3 esnafın bulunduğu kişilere toplam 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak dolandırıcılık gerçekleştirdi. Şüpheliler, 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ARAMALARDA DİKKAT ÇEKEN MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller, evrak inceleme mercekleri, kağıt kesme makinesi, dijital mercek, teleskop ve tarayıcılar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 12 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ VE GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 5-6 yıldır bu yöntemi kullandığı tespit edilen Mehmet Ali Y.’nin 7 üniversiteden mezun olduğu ve 8’inci üniversitede eğitimine devam ettiği öğrenildi. İncelemelerde, şüphelinin senetlerde imza ile yazı arasında boşluk bıraktırdığı, borçlu ve alacaklı kişilerin birbirini tanımadığı şekilde işlem yaparak mağduriyet oluşturduğu belirlendi.

BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

El konulan çek, senet ve diğer evraklar incelemeye alınırken, soruşturmanın sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. İcraya verilen çek ve senetlere itiraz edildiği öğrenilirken, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldı.