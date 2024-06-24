Sivasspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu

Sivasspor\'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu

Sivasspor, yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık kampının programını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, 27 Haziran'da Sivas'ta toplanarak antrenmanlara başlayacak. İkinci etap çalışmaları ise 17 Temmuz'da Erzurum'da devam edecek. Sivasspor'un kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

24.06.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak kırmızı-beyazlılar saat 18.00'de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla 1. etap Sivas kamp çalışmalarına başlayacak.

2. etap kamp çalışmalarına 17 Temmuz'da Erzurum'a başlayacak kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek. Erzurum kampından sonra yeniden Sivas'a dönecek Yiğidolar, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor'un kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Erzurum, Sivas, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
11:00 File Market’te nakit ödemeler kaldırılıyor mu Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:49 Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement