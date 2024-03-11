Sivasspor\'un 6 maçlık yenilmezlik serisi Alanyaspor mağlubiyetiyle sona erdi

Avrupa'da top koşturan milli futbolcular haftaya damga vurdu

Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.