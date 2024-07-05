Spor

Sivasspor'un eski futbolcusu Doğan Kutlu vefat etti. Sivasspor Kulübü, Kutlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

1977-1981 yılları arasında Sivasspor'da forma giyen Doğan Kutlu, hayatını kaybetti. Sivasspor Kulübü ise resmi internet sitesinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"1977-1981 yılları arasında Sivasspor'umuzda forma giyen Doğan Kutlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Doğan Kutlu'ya Allah'tan rahmet; başta Kutlu ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." - SİVAS