Sivasspor'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları - Son Dakika
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Sivasspor'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Sivasspor\'un Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Sivasspor, Galatasaray maçı için antrenman yaptı, olumsuz hava koşulları nedeniyle erken sona erdi.

04.12.2024 18:17
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altında gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve kısa bir taktik maçla devam etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle idman 45. dakikada sonlandırıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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