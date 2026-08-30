Sivasspor'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor, Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki 5. maçında da galibiyet alamadı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olan Ekenler Beton Sivasspor, ligde 5 maçtır kazanamıyor.

Son olarak geçen sezon ligin 37. haftasında sahasında Alagöz Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geçen sezon 38. haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

Bu sezon lige evinde Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalarak başlayan Sivas temsilcisi, ligin 2. haftasında ise deplasmanda Metro Holding Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Ligin 3. haftasında sahasında Manisa FK ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, 4. haftada dün deplasmanda Batman Petrolspor'a 2-1 mağlup olarak ligdeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde bu sezon geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2 puan toplayabildi.

Sivasspor, ligin 5. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:43:42. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor'un Galibiyet Hasreti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement