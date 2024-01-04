Sivasspor\'un genç yeteneği Yunus Emre Konak\'a Premier Lig\'den teklif

Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford resmi teklifte bulundu.

Edinilen bilgiye göre teklif sonrası kulüpler arasındaki transfer görüşmesi olumlu sonuçlandı ve bonuslarla birlikte 5 milyon euroya anlaşma sağlandı. Transferle ilgili kısa sürede resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Diğer yandan Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı-beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı. - SİVAS