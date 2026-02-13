Sivasspor, Vanspor Maçına Hazır - Son Dakika
Spor

Sivasspor, Vanspor Maçına Hazır

Sivasspor, Vanspor Maçına Hazır
13.02.2026 12:58
Özbelsan Sivasspor, Vanspor ile yarın oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında yarın sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü duran top çalışmasıyla tamamladı.

İdmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren Sivasspor, maç saatini beklemeye başladı.

Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

