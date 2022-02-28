Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.02.2022 14:09
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve penaltı çalışmasına yer verildi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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