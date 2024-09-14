Sivasspor ve Gaziantep Beraberlikte - Son Dakika
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Sivasspor ve Gaziantep Beraberlikte

Sivasspor ve Gaziantep Beraberlikte

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller geldi.

14.09.2024 18:04
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gaziantep yarı sahasının ortasında topla buluşan Manaj, topu Murat Paluli'ye aktardı. Ceza sahası dışından vuruş yapan Paluli, çerçeveyi tutturamadı.

3. dakikada Pritchard'ın kullandığı serbest vuruşta sol kanatta topu kontrol eden Uğur Çiftçi, topu sol ayağıyla ceza sahasındaki Manaj'ı buluşturmak istedi. Topa düzgün bir vuruş yapamayan Manaj, topu auta gönderdi.

4. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına sarkan Kodro, kaleci Nikolic'i çalımlamak istedi. Kodro, Nikolic'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

6. dakikada penaltı vuruşunun başına geçen Maxim, sağ ayağının içi ile kaleci Nikolic'i mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu. 0-1

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Pritchard, ceza sahasına orta açtı. Top yerden sekerek oyun alanı dışına çıktı.

36. dakikada Sonko'dan seken topla buluşan Ogün Özçiçek topu kontrol etti. Sol ayağıyla vuruş yapan ogün, çerçeveyi bulamadı.

37. dakikada Sivasspor atak yönüne göre sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Pritchard, ceza sahasına orta açtı. Kale sahası içerisinde boş kalan Manaj, kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Sivasspor: Nikolic, Uğur Çiftci, Murat Paluli, Charisis, Manaj (Bekir Turaç Böke dk. 42), Pritchard, Moutoussammy, Radakovic, Sonko, Keıta Balde, Azizbek

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Özkan Yiğiter, Menig, Samba Camara, Bıeganskı, Emrah Başsan, Emirhan Başyiğit, Fode Koita, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Sokratis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Lungoyi, Enric, Mandouki, Kodro, Ogün Özçiçek, Bruno Silva, Maxim, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Kozlowski, Mirza Cihan, Sorescu, Ndiaye, Salem M'bakata, İlker Karakaş, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Maxim (dk. 9) (Gaziantep FK) Manaj (dk. 37) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Nikolic, (Sivasspor) Maxim, Lungoyi, (Gaziantep FK) - SİVAS

Kaynak: İHA

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