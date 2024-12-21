Sivasspor ve Samsunspor İlk Yarıda Beraber

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah Başsan, Rodrigues, Manaj
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Muja, Holse, Dimata, Moundilmadji
Sarı kartlar: Dk. 38 Muja, Dk. 40 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamladı.
4. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahası içine girdi. Emrah Başsan'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
24. dakikada Bola'nın sol kanattan yaptığı ortada topa Moundilmadji dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
34. dakikada Muja'nın pasında caza sahası dışında topla buluşan Ntcham topa sert vurdu. Kaleye giden topu Uğur Çiftçi son anda kornere gönderdi.
38. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
45+1. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
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