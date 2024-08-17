Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan: 'Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika
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Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan: 'Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz'

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan, Kayserispor galibiyetinin ardından yapılan basın toplantısında Anadolu derbisini kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

17.08.2024 22:46
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- Tansu Yan: "Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz"

KAYSERİ - Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç oldu. Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yan, "Bülent hocamız uçağa yetişmek için havaalanına gitti. Hocamız özellikle; 15 yıldır Türk futboluna hizmet etmiş olan Burak Hocayı can gönülden tebrik ettiğini iletti. Hocamız, Burak hocanın ileriki zamanlarda çok iyi teknik direktör olacağını, saha kenarına çok yakıştığını, futbol oynatmaya çalıştığını, kendisine güvendiğini özellikle belirtmemi istedi. Biz de Kayserisporlu futbolculara oyunu çirkinleştirmedikleri için, Anadolu derbisini çok güzel oynattığımız için biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Birkaç taraftarın yaptığı çirkin olayı ne Kayserispor'a ne de Kayserililere mal ediyoruz. Anadolu derbisini kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

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