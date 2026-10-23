Sivasspor yarın 6 oyuncusunun tedavisi sürerken Ümraniyespor deplasmanına çıkacak

Sivasspor yarın 6 oyuncusunun tedavisi sürerken Ümraniyespor deplasmanına çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ekenler Beton Sivasspor yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak. Sivasspor 13, Ümraniyespor 10 puanda bulunurken kırmızı-beyazlılarda 6 oyuncunun tedavisi sürüyor.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yücel Büyük yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin tedavilerine devam ediliyor.
Sivas temsilcisi, 11 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Ümraniyespor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.
Kaynak: AA
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