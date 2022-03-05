Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

05.03.2022 14:25
Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 9 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 32 puanla 14. sırada bulunan Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Fayçal Fajr karşılaşmada forma giyemeyecek.

YORUMLAR
500
Sivasspor, Antalya maçına hazır Sivasspor, Antalya maçına hazır Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement