Sivasspor yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

Sivas temsilcisinde bu karşılaşma öncesinde Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay, Sefa Yılmaz, Leke James ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Ligde 16 puan ile 14'ncü sırada bulunan Sivasspor, 24 puanlı rakibi Aytemiz Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak.

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