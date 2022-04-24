Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

24.04.2022 10:08
Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 42 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 52 puanla 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor karşısında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode'nin karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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