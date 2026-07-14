Sivasspor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular dar alan oyunları ve turnuva oyunlarıyla idmanı tamamladı.
Yiğidolar, hazırlıklarını yarın kulüp tesislerinde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek. - SİVAS
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