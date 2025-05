Sivasspor Yönetimi Geleceğe Umutla Bakıyor

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, takımın Süper Lig'den düşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Başkan Eken, "2016-2017 sezonunda söylediğimiz gibi, "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız." Bugün de aynı inanç, birlik ve mücadele ruhuyla yeniden Süper Lig'e dönmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, yazılı bir açıklama yaptı. Ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirten Eken, "2024-2025 sezonu sonunda, ne yazık ki Trendyol Süper Lig'e veda etmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sadece sportif bir başarısızlık değil, aynı zamanda hepimizin kalbinde bir yara, bir burukluk olarak yer aldı. Futbolun doğasında rekabet, inişler ve çıkışlar vardır. Ancak bu sezon yaşadıklarımız, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarımıza yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz. Bu kulübün her başarısında sevinen, her zor gününde yanında duran vefakar taraftarlarımıza minnettarız. Kulübümüzde geçmişten bugüne emeği olan başta Sayın Mecnun Otyakmaz olmak üzere tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik heyetlerimize, futbolcularımıza, tüm çalışanlarımıza ve büyük taraftarımıza teşekkür ederiz. Bu kulüp, bu büyük aile sayesinde ayakta duruyor. 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'e düştüğümüzde as başkan olarak görev almaya başladım. 2023 yılında başkan vekili, bu sezon ise kulüp başkanı olarak görev yaptım. Yaşanan başarısızlığı tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve üzerime düşen sorumluluğu samimiyetle kabul ediyorum. Hayatım boyunca başarısızlıklarımda başkasını suçlamadım, şimdi de suçlamıyorum. Çünkü bu, karakterime ters düşer" dedi.

"Görevi bırakmak kolay olandır"

Sosyal medyada istifa çağrılarına yanıt veren Başkan Eken, "Sivasspor'umuzun geleceği için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyorum. Bu görevler kimsenin tekelinde değildir. Ancak ne yazık ki, belirli bir kesim tarafından sosyal medyada, "Sivasspor'u başkasına teslim etmezler, başka bir yönetimin gelmesine izin vermezler." gibi yanlış ve zararlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa biz, kulübümüzü daha ileri taşıyacak her iyi niyetli yapıya kapımızı sonuna kadar açmaya hazırız. Basın açıklamamı geciktirmemin sebebi, bu süreçte kulübümüzün geleceğini önceleyerek, emek vermiş paydaşlarımızla istişarelerde bulunmamızdır. Bu kapsamda, kulübü devralmak isteyen iş insanlarıyla şeffaf görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak görüştüğümüz adaylar, kulübün ihtiyaç duyduğu bütçeyi karşılayamayacaklarını ifade ederek bizlere destek sözü verdiler. Önümüzdeki süreçte ciddi ve yapıcı taleplere açık olduğumuzu da ifade etmek isterim. İstifa çağrısı yapan kıymetli hemşehrilerimize şunu içtenlikle söylemek isterim: Görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz. Bu bizim yöneticilik değil, Sivasspor'umuza olan sevgimizin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

"Bir arkadaşa bakıp çıkacağız"

Başkan Eken son olarak, Süper Lig'e yeniden dönmek istediklerini söyleyerek, "Sosyal medya ve bazı mecralarda kulübümüzün borçları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Bu iddialar, hem camiamızı hem de itibarımızı zedelemektedir. Sivasspor'umuz, Türk futbolunda mali disiplin ve bütçe yönetimiyle örnek gösterilen kulüplerden biridir. Taraftarlarımız bu konuda içi rahat olsun. Yeni bir sezon bizi bekliyor. TFF 1. Lig zorlu bir maraton. Ancak biz bu süreci daha önce yaşadık ve başarıyla tamamladık. 2016-2017 sezonunda söylediğimiz gibi, "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız." Bugün de aynı inanç, birlik ve mücadele ruhuyla yeniden Süper Lig'e dönmek istiyoruz. Bu mücadelede başarı, tüm şehrin el birliğiyle mümkün olacaktır. Bizler bu görevde olalım ya da olmayalım; bürokratlarımızın, iş insanlarımızın ve elbette en büyük gücümüz olan taraftarlarımızın, takımımıza her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkması gerekiyor. Bu nedenle, kulübümüzün geleceğini sağlıklı şekilde şekillendirmek adına sezon sonunda olağanüstü genel kurul kararı almış bulunuyoruz. Kongreye kadar görevimizin başındayız. Ancak tüm planlamamız, takımımızın geleceğini güvence altına almak üzerinedir" diye konuştu. - SİVAS