Sivasspor Yönetimi ve Futbolcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Forma Hediye Etti

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde VAR kayıtlarının açıklanması için çağrıda bulundu

Beşiktaş, Cenk Tosun ile Derrick Köhn arasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulundu. Siyah-beyazlılar, geçmişte yayınlanan VAR kayıtlarıyla ilgili doğru bir karar alındığını belirterek, kamu vicdanını rahatlatma ve şeffaflık sağlama adına bu kez de Cenk Tosun ve Derrick Köhn arasındaki pozisyonun VAR konuşmalarının yayınlanmasını talep etti.