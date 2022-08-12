Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın - Son Dakika
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Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın

12.08.2022 17:14
Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın

Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis transferini yakın zamanda bitirmek istiyor.

Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis transferini yakın zamanda bitirmek istiyor.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin en son Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Charisis transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 kez de rakip fileleri havalandırdı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'da Charis Charisis imzaya yakın - Son Dakika
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