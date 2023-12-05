 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler - Son Dakika

Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler

Fenerbahçe maçının kadrosunda olmayan Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, karşılaşma oynandığı sırada mücadelenin VAR hakemine tepki gösterdi.

05.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 10:18
Abone Ol

Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın VAR hakemine sert sözlerle yüklendi. Kadroda olmayan Başsan, haklarının yendiğini belirtti.

"VAR ÇALIŞMIYOR, UYARMIYOR"

Emrah Başsan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım." ifadelerini kullandı.

Sivassporlu futbolcudan Fenerbahçe maçı oynandığı sırada olay paylaşım

SİVAS PENALTI BEKLEMİŞTİ

Mücadelenin 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti. Pozisyonda devam kararı çıkması sonrası Sivas cephesi tepki göstermişti.

Emrah Başsan, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler - Son Dakika


10:25
5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
10:15
Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı
10:14
Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı
09:49
Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler
09:36
Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum
09:35
İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar
09:33
Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu
09:20
2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı 2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı

Son Dakika
10:25 5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
10:15 Ecem Erkek ödül töreninde hayvan hakları vurgusu yaptı! Sözleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nı bir hayli kızdırdı
10:14 Hepsi büyük isim! İşte Adana Demirspor'un 3 hoca adayı
09:49 Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler
09:36 Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum
09:35 İsrail'den ABD'yi bile endişelendiren Gazze planı! Hamas'a ait tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyorlar
09:33 Eksi 50 derecede önlem almayan adam donarak ölmekten son anda kurtuldu
09:20 Beylikdüzü'nde Otobüs Kundaklama Girişimi
09:19 Dilan Polat'ın evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı
09:12 Mengene operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 10:44:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement