Kadroda olmayan Sivassporlu Emrah Başsan'dan Fenerbahçe maçı sırasında olay sözler

Sivassporlu futbolcu Emrah Başsan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın VAR hakemine sert sözlerle yüklendi. Kadroda olmayan Başsan, haklarının yendiğini belirtti.
Emrah Başsan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz adalet az da saygınız olsun. Yazık, günah insanın emeklerini yemeyin! Hava karlı ya da yağmurlu değil. VAR çalışmıyor, uyarmıyor sanırım." ifadelerini kullandı.
Mücadelenin 22. dakikasında Sivassporlu Clinton N'Jie yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklemişti. Pozisyonda devam kararı çıkması sonrası Sivas cephesi tepki göstermişti.
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