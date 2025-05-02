Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı Play-Off'a Yükseldi

Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı Play-Off\'a Yükseldi

Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 3. Ligi'ni lider tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Takım, 2. Lig'e yükselme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

02.05.2025 10:57  Güncelleme: 11:17
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesini Kadınlar 3. Ligi'nde temsil eden Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, sezonu grup lideri olarak tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 34 gol atıp yalnızca 1 gol yiyen Siverek İdmanyurdu, Belediye Kadınlar 3. Ligi 28. Grup'ta Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman ekiplerini geride bırakarak namağlup lider oldu. Elde ettiği bu başarıyla Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselme hedefi doğrultusunda play-off mücadelesi verecek olan takım, 16 kulüp arasında yer alacak.

Emrah Altundal: "Amacımız, Siverekli kız çocuklarının hayatına dokunmak"

Siverek İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Emrah Altundal, yaptığı açıklamada, kadın futbol takımı kurmanın kulübün en büyük projelerinden biri olduğunu belirterek, "Amacımız, Siverekli kız çocuklarını spora ve futbola teşvik etmek, onları gelecekte futbolcu, beden eğitimi öğretmeni ya da antrenör olmaları yolunda desteklemekti. Bu sezon güçlü bir kadro kurduk ve hedefimiz olan 2. Lig'e ulaşmak için çalışıyoruz" dedi.

Altundal, Siverek'in coğrafi olarak büyük müsabakalara uzak bir noktada yer aldığını vurgulayarak, "Bu nedenle kadın futboluyla üst liglere çıkmak, ilçemizde spor kültürünü yaymak istiyoruz. Şu anda play-off'lara hazırlanıyoruz. Bayram tatili, resmi gün fark etmeksizin antrenmanlarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seval Avcı: "Kadın futbolunun bu coğrafyada varlığı büyük bir gurur"

Kulüp kurucularından Seval Avcı ise, kadın futbol takımını Siverek'in ilk ve sürekli faaliyet gösteren takımı olarak kurduklarını ifade ederek, "Bir zamanlar sokağa çıkmaya çekinen kız çocuklarımızın bugün futbol oynaması, bizler için büyük bir onur. Bu takım sadece bir başlangıç; kırsalda yaşayan birçok kız çocuğuna da ilham oluyoruz" şeklinde konuştu.

Zeynep Abbasoğlu: "Hedefimiz 2. Lig ve şampiyonluk"

Takım oyuncularından Zeynep Abbasoğlu, "Şu anda grup lideriyiz ve play-off'lara hazırlanıyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz. Hedefimiz 2. Lig'e yükselmek ve orada da şampiyonluk" dedi.

Bir diğer oyuncu Yekta Şimşek de, "Kura çekimini ve play-off tarihini bekliyoruz. Antrenmanlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Siverek halkından destek bekliyoruz. Kulüp Başkanımız Ferhat Akar Polatoğlu da her zaman yanımızda oldu" ifadelerini kullandı.

Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı, başarılı grafiğini sürdürebilirse, önümüzdeki sezon Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Siverek İdmanyurdu Kadın Futbol Takımı Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

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