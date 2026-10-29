Sivrihisar\'da düzenlenen dart turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldı

Sivrihisar'da düzenlenen dart turnuvasında dereceye giren sporcular madalyalarını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart Turnuvası tamamlandı. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını törenle aldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve spor etkinlikleri kapsamında Sivrihisar Dart Turnuvası başarıyla tamamlandı.
Turnuvada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen turnuvada sporcular dereceye girebilmek ve kıyasıya mücadele etmek için dart tahtasının karşısına geçti. Turnuva boyunca centilmenliğin, yüksek konsantrasyonun ve kıyasıya rekabetin hakim olduğu müsabakalar sonucunda kategorilerinde dereceye giren başarılı sporcular, madalyalarını ve kupalarını törenle aldılar.
Kaynak: İHA
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