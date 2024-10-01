Sivrihisar'da Serbest Paraşüt Gösterileri - Son Dakika
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Spor

Sivrihisar'da Serbest Paraşüt Gösterileri

Sivrihisar\'da Serbest Paraşüt Gösterileri

Delikanlılar Paraşüt Kulübü, 70'li yaşlarda heyecanla serbest paraşüt gösterisi sundu.

01.10.2024 13:59
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HER yıl eylül ayında hem Türkiye hem uluslararası havacılık meraklılarını bir araya getiren Sivrihisar Hava Gösterileri, akrobasi uçuşlarından tarihi uçak sergilerine kadar birçok etkinlik sunmaya devam ediyor. Eskişehir'de gerçekleşen hava gösterilerinde 70'li yaşlardaki sporculardan oluşan Delikanlılar Paraşüt Kulübü, 21-22 Eylül'de performans sergiledi. Türkiye'deki serbest paraşüt sporunun yerini ve kulüplerinin kuruluşunu değerlendiren Delikanlılar Paraşüt Kulübü'nün Başkanı Ömer Erdem, "Türkiye'nin doğal güzellikleri ve geniş coğrafi yapısı, serbest paraşüt için mükemmel bir zemin sunuyor. Gençlerin de bu işi yapmalarını istiyoruz" dedi.

Serbest paraşütün gelecek nesillere aktarılması konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini ve 70'li yaşlardaki paraşütçüler olarak dikkat çektiklerini dile getiren Ömer Erdem, "Türkiye'deki tek tescilli serbest paraşüt takımıyız. 1973'te kurduğumuz Deli Anlılar takımımızla 50 yılı aşkın zamandır serbest paraşüt yarışma ve şampiyonalarına katılıyoruz. 2007 yılında Deli Anlılar adı altında tekrar bir araya gelip, kırk yıl aradan sonra 2014 yılında Türkiye Hedef Şampiyonu olduk. 70'li yaşlarımıza gelmiş olsak da heyecanı, korkuyu, adrenalini yaşamayı seviyoruz. Tabi yaşın vermiş olduğu birtakım zorluklar sebebiyle geçtiğimiz yıl takımımıza gençleri dahil ettik. Bunu söylediğimizde akıllara 19-20 yaşlarında gençler geliyor ama biz yolumuza 55 ila 61 yaş aralığındaki paraşütçü arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Pahalı bir spor olduğu için maalesef her gün biraz daha geriye gidiyor. Türk gençliğinin serbest paraşütçülüğü yaşaması ve yaşatmasına destek olmayı istiyoruz" diye konuştu.

'EKİPMANLARA YAPILAN YATIRIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Gerçekleştirdikleri gösteriyle dikkatleri üzerlerine çektiklerini belirten Delikanlılar Paraşüt Kulübü'nün Başkanı Ömer Erdem, "Hem gençlerin hem de havacılık tutkunlarının bir araya geldiği bu organizasyonda gelecek nesillere serbest paraşütçülüğü anlatmak, sevdirmek bizler için önemli bir fırsat. Maalesef serbest paraşütçülük pahalı bir spor olduğu için de eskisi kadar destek görmüyor. Ekipmanların ve eğitimlerin maliyetleri, ilk başlanıldığında yüksek oluyor. Fakat unutmamak gerekiyor ki bir ekipman çok uzun yıllar kullanılıyor. Paraşütle atlama, güvenlik açısından titiz bir hazırlık gerektiren ve deneyime dayalı bir spor olduğu için, ekipmanların kalitesine ve eğitimlere yapılan yatırım hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Serbest paraşüt sporunun Türkiye'de daha fazla desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Ömer Erdem sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Türkiye'nin en eski serbest paraşüt takımıyız. Adımızı koyarken, Anadolu'da delikanlı yerine 'delianlı' denmesinden yola çıktık. Türkiye'de benzeri olmayan bu kadar uzun ömürlü bir takımın tescili için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı havacılık federasyonuna başvuruda bulunduk ve Türkiye'nin ilk tescilli serbest paraşüt takımını kurmuş olduk. Yurt dışındaki şampiyonalarda ülkemizi temsil ettik, birçok derece aldık. Yaşlarımız dikkat çekiyor, yaşlıyız ve bu işi hala yapıyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivrihisar'da Serbest Paraşüt Gösterileri - Son Dakika

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