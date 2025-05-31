Skriniar\'dan veda gibi açıklama: Fenerbahçe\'yi hep güzel hatırlayacağım

PSG'den Fenerbahçe'ye ara trasfer döneminde kiralık olarak transfer olan Milan Skriniar, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Skriniar, yaptığı açıklamayla taraftarın kafasını karıştırdı.

''FENERBAHÇE'Yİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM''

Fenerbahçe'nin genel sezonunu değerlendiren Skriniar, "Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım." dedi.

DZEKO VE TADIC

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in vedasıyla ilgili açıklama yapan yıldız savunmacı, "Kendileri gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

BU BİR VEDA AÇIKLAMASI MI?

"Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım" sözleri üzerine yayıncı kuruluş muhabirinin "Bu bir veda açıklaması mı?" sorusunu yanıtlayan Skriniar, "Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili." şeklinde konuştu.