Stat: Eden Arena
Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko
Goller: Dk. 7 Chory (Slavia Prag), Dk. 35 Dzeko (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Zafeiris, Dk. 45 Provod (Slavia Prag), Dk. 33 Saint-Maximin, Dk. 41 Dzeko, Dk. 41 Fred, Dk. 45 Samet Akaydın (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasındaki Slavia Prag-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Provod, yerden ceza sahasına ortaladı. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0.
12. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Michez'den topu kapan Samet Akaydın, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı Boril'e gönderdi. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.
17. dakikada Fenerbahçe hızlı hücumda gole yaklaştı. Szymanski'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine girip Dzeko'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, savunma son anda araya girerek gole engel oldu.
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.
35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, ceza yayına hareketlenip sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kinsky'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.
Takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.
Son Dakika › Spor › Slavia Prag 1-1 Fenerbahçe: Beraberlik - Son Dakika
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