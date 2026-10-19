Slavia Prag hocası Trpisovsky ve Zima DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyor

Slavia Prag hocası Trpisovsky ve Zima DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ile futbolcu David Zima'nın açıklamaları, DHA Feed 2'den canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, iki ismin açıklamalarını DHA Feed 2 üzerinden canlı takip edebiliyor.
Slavia Prag Teknik direktörü Jindrich Trpisovsky ve futbolculardan David Zima'nın açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: DHA
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