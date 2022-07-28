Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya - Son Dakika
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Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya

28.07.2022 15:28
Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya

Slovakya'da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli badmintoncu Ravza Bodur gümüş madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.

Slovakya'da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli badmintoncu Ravza Bodur gümüş madalya kazanarak, Manisa'nın gururu oldu.

Slovakya'nın Banska Bystrica kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) Türkiye'yi temsil eden milli badmintoncu Ravza Bodur, gümüş madalya kazandı. Tek bayanlar kategorisinde mücadele eden Manisalı Ravza, gösterdiği performansla alkış topladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Ravza'yı ve antrenörleri Zeliha Demir ve Okan Demir'i tebrik ederek başarıların devamını diledi. Öztürk, "Selendi ilçemizden yetişen, Manisa'nın evladı olan Ravza Bodur, yoğun katılımın olduğu EYOF'ta Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisini ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarıyla gurur duyduğumuz sporcumuzun bundan sonra da büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Slovakya, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı badmintoncu Ravza Bodur'dan Slovakya'da gümüş madalya - Son Dakika
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