Şahin bocce'de madalya geleneğini Avrupa'da sürdürdü - Son Dakika
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Şahin bocce'de madalya geleneğini Avrupa'da sürdürdü

05.09.2022 09:59
Şahin bocce'de madalya geleneğini Avrupa'da sürdürdü

Slovenya'nın ev sahibi olduğu, 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonasında bronz madalya kazanan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Necla Şahin, Röle disiplininde son üç Dünya Şampiyonasında olduğu gibi madalya geleneğini sürdürdü.

Slovenya'nın ev sahibi olduğu, 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Bocce (Volo) Şampiyonasında bronz madalya kazanan Bayburt Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Necla Şahin, Röle disiplininde son üç Dünya Şampiyonasında olduğu gibi madalya geleneğini sürdürdü.

Antrenör Yılmaz Güzelocak yönetiminde yarışan milli sporcular arasında yer alan Spor Bilimleri Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Necla Şahin bronz madalya kazanarak, İnci Ece Öztürk ve Buket Öztürk ile birlikte takım halinde elde edilen genel klasman birinciliğine katkı sundu. Şampiyonada Şahin'in yanı sıra Basamak disiplininde altın madalya kazanan İnci Ece Öztürk, Geleneksel Çift Kadınlar disiplininde ise Buket Öztürk ile birlikte ikinci altın madalyaya uzandı. İnci Ece Öztürk aynı zamanda öğrencimiz Necla Şahin ile birlikte Röle disiplininde kazanılan diğer bronz madalyanın sahibi oldu. Buket Öztürk'ün yarıştığı Altın Nokta disiplininde kazanılan gümüş madalyayla birlikte şampiyonada toplamda 5 madalya ile genel klasman birinciliği elde edildi.

Kazandığı bronz madalya ile Milli takımın genel klasman birinciliğine pay sahibi olan Necla Şahin, 5. İslami Dayanışma Oyunları sonrasında yaptığı açıklamayı hatırlatarak "Üst klasmana hitap eden bir sporcuysanız başarının sürdürülebilirliği sizi gerçekten başarılı kılar. Her kazandığım madalya, başka şampiyonalarda elde edeceğim madalyalar ile anlamlı olacaktı. Çünkü başarı bir defaya özgü olmakla kanıtlanamaz. Üniversitem ve milli takımımda edindiğim başarı kültürü, bir geleneğin ve ekolün temsilcisi olma ayrıcalığını veriyor. Bu ayrıcalıkla, diğer saygın şampiyonalarda daha fazlasını başarma özgüveni ve cesaretine sahibim. Bu cesaretin altyapısını kuran destekleri ve vizyonlarından dolayı Antrenörüm Yılmaz Güzelocak'a, Rektörüm, Federasyon Başkanım ve hocam Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanlığı ve Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığı görevlerini de yürüten Rektör Türkmen, temsil ettiği yönetici kimliklerinin tamamında bağ kurabildiği sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti kaydetti. Bu başarının bir birikim olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, "Her şampiyona, doğrular ve yanlışlardan meydana gelen bir tecrübe olarak stratejilerimizi ve gelişim programlarımızı belirliyor. Doğrular, zamanla inşa edilen birikimler olarak takım halinde başarımızın harcı oldu. Bu harcın kenetlediği tüm sporcularıma, öğrencilerime bir kez daha yaşattıkları gurur için yürekten teşekkür ediyorum. Bocce sporunun tarihi artık Türkiye'nin başarıları ile yazılıyor. Sporcularımız tam manasıyla tarih yazıyor" dedi. - BAYBURT

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Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası Avrupa Kadınlar Bocce Şampiyonası
Kaynak: İHA

Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahin bocce'de madalya geleneğini Avrupa'da sürdürdü - Son Dakika

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