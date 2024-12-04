Söğütspor 4'te 4 Yaparak Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Söğütspor 4'te 4 Yaparak Liderliğini Sürdürdü

Söğütspor 4\'te 4 Yaparak Liderliğini Sürdürdü

Bilecik 1. Amatör Lig'de A Grubu'nda 4. hafta geride kaldı. Söğütspor, Karaköyspor'u 4-0 yenerek 12 puanla liderliğini sürdürdü. B Grubu'nda ise Osmaneli derbisinde 1308 Osmaneli Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

04.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B gruplarında 4'üncü hafta geride kalırken, Söğütspor'un bileği bükülemiyor.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nda 4'üncü hafta geride kalırken, Karaköyspor'u 4-0 yenerek 4'te 4 yapan Söğütspor puanını 12'ye çıkardı. Gruptaki diğer müsabakalarda Gölpazarı Belediyespor kendi evinde 1299 Bilecik Kulübüne 5-3 yenilirken, Cihangazispor kendi evinde Kürespor'u 2-0'la geçti. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligden çekilen 1963 Başak Spor karşı karşıya gelirken 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligde Söğütspor 12 puanla liderliğini sürdürken, 10 puanlı Bilecik Spor Kulübü, 6 puanlı Cihangazispor lideri takip etti.

Osmaneli derbisinde kazanan çıkmadı

Bilecik 1. Amatör Lig B Grubu'nda 4'üncü haftası Osmaneli derbisine sahne oldu. 1308 Osmaneli Spor ile Osmaneli Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada 1-1 sonuçlanırken, ligdeki diğer karşılaşmalarda Akpınarspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği 4-3, Pazaeyerispor kendi evinde Bozüyük İçköyspor'u 1-0'lık skorla geçti. Vezirhanspor-Gülümbespor maçı ise; yarıda kaldı. Ligde 9 puana yükselen Akpınarspor liderliğe yükselirken, 8 puanlı Pazaryerispor ve 7 puanlı Bilecik Gençlerbirliğispor lideri takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Söğütspor 4'te 4 Yaparak Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

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