Söğütspor Antalya kampından döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, Antalya kampını tamamlayarak ilçeye döndü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da girdiği kampı tamamladı. Söğütspor, 1 Şubat günü ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının hazırlıklarını Söğütte devam edecek. Kampın son gününde Kulüp Başkanı Halil Güzel, Sportif Direktörler Zafer Subaşıoğlu ile birlikte antrenman izledi. Kamp sürecinin iyi geçtiğini anlatan Başkan Güzel, "Ara transfer dönemi, tabii ki her takımda olduğu gibi bizim de bir planlamamız muhakkak oldu. Buna istinaden birkaç tane genç oyuncu takımımıza kattık, birkaç tane de ayrılan oyuncumuz oldu. Burada amaç takımı nasıl yukarıya çıkartabiliriz, nasıl daha iyi seviyeye gelebiliriz; bütün amacımız bu. Burada da eksik yerlerimizi görüp buna göre transferler gerçekleştirdik" dedi.

Öte yandan Söğütspor Antalya kampımızın son gününde, BAL 7. Grup ekiplerinden Manavgat Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazandı. - BİLECİK