Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor'a transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor'a transfer oldu

Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor\'a transfer oldu
30.01.2026 09:53  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik temsilcisi Söğütspor, Galatasaray altyapısından yetişen Muharrem Kaan Ceylan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Başkan Halil Güzel, transferlerin yanı sıra kadrolarına kattıkları genç oyuncular hakkında bilgi verdi.

Söğütspor, Galatasaray altyapısından yetişen Muharrem Kaan Ceylan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da girdiği kampı tamamladı. Ardından bir kaç hazırlık maçı yapan Söğütspor, eksik gördüğü yerlere transferler gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlisi Galatasaray altyapısından yetişen Muharrem Kaan Ceylan oldu. Muharrem Kaan Ceylan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanırken, Söğütspor Başkanı Halil Güzel transfer dönemini değerlendirdi. Güzel, "Bu transfer haricinde, Bursaspor altyapısında yetişen ve Karacabey Belediyespor'da profesyonel olan Berke Erdemer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İnegölspor altyapısından yetişen Kerem Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Bunun yanından Turhan Meriç, Berke Erdemer, Kerem Şimşek, Ahmet Kadir Karakuş gibi genç oyuncularımızı kadromuzu kattık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik ve eksik olan yerlerimi gördük. Bu hafta sonu pazar günü onayacağımız maçla ligin ikinci yarısına Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacağız. Çok genç ve iyi bir takım olduk. Ligin ilk yarısını da son 6 haftasında aldığı 4 galibiyet 1 beraberlik ile liderin 5 puan arkasında 19 puanla 6'ncı sırada bitirdik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor'a transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da çakma Sedat Peker Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor Kent buz kesti, dışarı çıkanların kaş ve kirpikleri donuyor
Dilan Çiçek Deniz’in eski aşkından dudak dudağa poz Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez
Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti Çin, sahte aşk tuzaklarıyla dolandırıcılık yapan 11 mafya üyesini idam etti

09:47
Ederson’dan Galatasaray’a gönderme
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
09:24
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı maç farka giderdi’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı maç farka giderdi'' diyor
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 09:56:15. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.