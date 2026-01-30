Galatasaray altyapısından yetişen genç futbolcu Söğütspor\'a transfer oldu

Söğütspor, Galatasaray altyapısından yetişen Muharrem Kaan Ceylan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, ligin ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da girdiği kampı tamamladı. Ardından bir kaç hazırlık maçı yapan Söğütspor, eksik gördüğü yerlere transferler gerçekleştirdi. Bunlardan en önemlisi Galatasaray altyapısından yetişen Muharrem Kaan Ceylan oldu. Muharrem Kaan Ceylan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanırken, Söğütspor Başkanı Halil Güzel transfer dönemini değerlendirdi. Güzel, "Bu transfer haricinde, Bursaspor altyapısında yetişen ve Karacabey Belediyespor'da profesyonel olan Berke Erdemer ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. İnegölspor altyapısından yetişen Kerem Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Bunun yanından Turhan Meriç, Berke Erdemer, Kerem Şimşek, Ahmet Kadir Karakuş gibi genç oyuncularımızı kadromuzu kattık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik ve eksik olan yerlerimi gördük. Bu hafta sonu pazar günü onayacağımız maçla ligin ikinci yarısına Tavşanlı Belediyespor maçıyla başlayacağız. Çok genç ve iyi bir takım olduk. Ligin ilk yarısını da son 6 haftasında aldığı 4 galibiyet 1 beraberlik ile liderin 5 puan arkasında 19 puanla 6'ncı sırada bitirdik" dedi. - BİLECİK