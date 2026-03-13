Söğütspor, lider Kahraman Kazan Belediyespor\'a hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, pazar günü oynayacağı Kahraman Kazan Belediyespor maçının hazırlıkları sürdürüyor.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 19'uncu haftasında Ankara temsilcisi aynı zamanda grubun lideri olan Kahraman Kazan Belediyespor'u kendi evinde konuk edecek. Zorlu maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı'nda günü tek antrenmanla geçen lacivert-sarılı ekipte neşelerin yerinde olduğu görüldü. Geçen hafta alınan İznikspor mağlubiyeti sonrası kritik maç öncesi Söğütspor hedef puan veya puanlar olurken, zorlu maçı kazarak düşme hattından uzaklaşmak amaçlanıyor. - BİLECİK