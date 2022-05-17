Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı - Son Dakika
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Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı

17.05.2022 22:11
Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı

Osmaniye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kadir Kara'nın atışıyla başladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kadir Kara'nın atışıyla başladı.

Osmaniye Belediyesi'nce organize edilene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol Osmaniye İl Temsilciliği'nin destekleriyle düzenlenen turnuvaya 74 takım ve 300 sporcu katılım sağladı. Masal Park yanı fuar alanında başlayan ve 4 gün sürecek olan turnuvanın final müsabakaları ise 19 Mayıs'ta yapılacak.

"Turnuvaya katılarak bizlere güç verdiniz" diyerek sporculara seslenen Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz sokak basketbolu turnuvasına katılarak bizlere güç verdiniz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amacımız sanal ortamlardan uzak daha iç içe ve yaşama beraber bakabildiğimiz bir dönem yaşayabildiğimiz bir süreci siz değerli gençlerimizle birlikte yürütmek istiyoruz. Bu konuda bizlere vermiş olduğunuz destek ve katılımlardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, "Sportif faaliyetlerimize hız kazandırarak belediye başkanımızla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Katılan tüm takımlarımızı, sporcularımızı özellikle tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara'ya böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonda birlikte hareket ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmaniye'nin sokak basketboluyla buluşmasının önemli olduğuna değinen Basketbol Osmaniye İl Temsilcisi Servet Aksu ise, emeği geçen herkese teşekkür etti. - OSMANİYE

Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı
Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı
Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı

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Kaynak: İHA

Kadir Kara, basketbol, Osmaniye, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sokak Basketbol Turnuvası Başkan Kara'nın atışıyla başladı - Son Dakika


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