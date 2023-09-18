Sokaklar doldu taştı! Ronaldo'ya İran'dan büyük şok

Al Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile yapacağı mücadele öncesi son antrenmanı, Cristiano Ronaldo'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle iptal edildi. Ronaldo'yu görmek için Tahran'a gelen binlerce insan Ronaldo'nun içinde bulunduğu takım otobüsü havalimanında otele doğru hareket ederken dakikalarca kovaladılar.

RONALDO'YA BÜYÜK İLGİ

Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nde salı günü İran'dan Persepolis deplasmanına konuk olacak. Al Nassr, bu mücadele için İran'da gelirken, taraftarlar Cristiano Ronaldo'ya büyük ilgi gösterdi.

ANTRENMAN İPTAL EDİLDİ

Ronaldo'ya gösterilen ilgi, izdihama dönüşürken, Al Nassr da Persepolis maçı öncesi yapacağı son antrenmanı iptal etti. Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.