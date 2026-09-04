Söke 1970, sezonun ilk maçında yarın Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Söke 1970, sezonun ilk maçında yarın Bursa Yıldırımspor'a konuk olacak

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3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Söke 1970 SK, yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile karşılaşacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Atakan Aygan yönetecek.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup ekibi Söke 1970 SK, yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Bursa Yıldırımspor'la karşı karşıya gelecek.Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Atakan Aygan yönetecek.

Geçen sezon 30 karşılaşmada 35 puan toplayarak ligi 10'uncu sırada bitiren Söke ekibi, son olarak Play-Off oynayan rakibini yenerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. Teknik Direktör Serkan Baziya ile yola devam eden Aydın temsilcisinde transfer yasağı nedeniyle amatör lisanslı oyuncular transfer edildi.

Kaynak: DHA

Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

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