Söke 1970 SK-Afyonspor Maçı Ertelendi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Didim Atatürk Stadı'nda dün oynanması gereken Söke 1970 SK-Afyonspor maçı ilçede yaşanan şiddetli yağış nedeniyle ertelenirken, Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin tarihini belirledi. Şiddetli sağanak sonrası saha futbol oynanamaz hale gelirken, maçın aynı statta 2 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da oynanması kararlaştırıldı.
