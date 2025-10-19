Söke 1970 Spor, Uşakspor'u Farklı Geçti: 4-1 - Son Dakika
Söke 1970 Spor, Uşakspor'u Farklı Geçti: 4-1

19.10.2025 21:41  Güncelleme: 21:43
TFF 3. Lig 4. Grup maçında Söke 1970 Spor, evinde ağırladığı Uşakspor A.Ş'yi 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçta etkili bir performans sergileyen Söke, ilk yarıda bulduğu gollerle öne geçti.

TFF 3.lig 4. Grup maçında Söke 1970 Spor evinde liderlik mücadelesi veren Uşakspor A.Ş'yi konuk etti. Didim Atatürk stadında oynanan maçı Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık ve kulüp yöneticileri birlikte izledi. Maça Sökeli çok sayıda spor severde takip etti.

Maça hızlı başlayan Söke 1970 spor maçın başında aradığı golü buldu. Maçın 7. dakikasında kornerden gönderilen topa kafayla vuran Ahmet Taha skoru 1-0 yaptı. Maçın 9. dakikasında İsa Güler, Uşak defansının arasından gönderdiği ara pasta Kubilay kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı. Maçın 28. dakikasında Söke 1970 spor atağında Uşakspor kalecisi Mertcan'dan dönen topu tamamlayan Bedirhan skoru 3-0 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında Uşakspor çift vuruş kazandı. Topa sert vuran Uşaksporlu Selçuk skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı 3-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki ekipte kontrollü başlarken, Uşakspor net pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın 78. dakikasında Söke atağında takımın golcü ismi İsa Güler skoru 4-1 yaptı. 78. dakikada Uşakspor'lu Ercan gördüğü kırmızı kartla oyundan atılırken, takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Söke 1970 spor evinde 3 puanı 4 golle aldı. Maç sonunda Söke 1970 spor galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

