Söke Anadolu Lisesi Aydın il şampiyonu oldu

Söke Anadolu Lisesi Aydın'ı Bölge Finallerinde temsil edecek.

Söke Anadolu Lisesi futbol takımı Aydın İl şampiyonu oldu. Karşı karşıya geldiği Didim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni 4-3 lük skorla mağlup eden Söke Anadolu Lisesi Aydın İl şampiyonu olarak Aydın ilini bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Söke Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Türk sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Futbol takımımız, İl Şampiyonunu olarak Aydın'ı bölge finallerinde temsil etmeye hak kazandı. Başarının elde edilmesinde katkısı olan başta öğretmenlerimiz Hasan Çevik ve İsmail Özkaya olmak üzere tüm öğrencilerimizi cani gönülden kutlarım.." dedi. - AYDIN