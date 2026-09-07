Söke'de 15. Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi, 172 sporcu 80 bin TL ödül için yarıştı - Son Dakika
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Söke'de 15. Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi, 172 sporcu 80 bin TL ödül için yarıştı

Söke\'de 15. Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi, 172 sporcu 80 bin TL ödül için yarıştı
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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 15. Ulusal Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası tamamlandı. 20 farklı ilden 172 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya ve toplam 80 bin TL para ödülü verildi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Ulusal Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası, 4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu'nun destek verdiği turnuvada, 20 farklı ilden gelen toplam 172 sporcu dört ayrı kategoride şampiyonluk mücadelesi verdi.

Üç gün boyunca satranç heyecanına ev sahipliği yapan 15. Ulusal Söke Belediyesi Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası, farklı illerden gelen sporcuları Söke'de buluştururken, ülkenin önemli satranç organizasyonlarından biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Söke Ziraat Okulu TAYEM Salonu'nda gerçekleştirilen ve toplam 80 bin TL para ödülünün dağıtıldığı turnuvada sporcular, üç gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa, madalya, başarı belgeleri ve para ödülleri takdim edildi.

Dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; A Kategorisinde, Yalçın Can Kılıç, Akın Mehmet Efe, Salih Eke, Ahmet Kerem Kocayiğit, Yusuf Kürşat Günal. B Kategorisinde, Uras Eren Alma, Yusuf Anıl Çimenli, Umut Burak Siyahkoç, Sezai Uğur, Rüzgar Alp Özütemiz. C Kategorisinde Koray Korcan, Deniz Denizoğlu, Ahmet Berşan Kayalı, Selin Ülkü Özsan, Çınar Derin. 8 Yaş ve Altı Kategorisinde Ege Günaydın, Ayaz Aldan, Oğuz Ata Gürsoy, Enes Solmaz, Deniz Aras Erol.

Turnuvanın ödül törenine Söke Belediye Başkan Vekili Hilal Tiril Kabasakal da katıldı. Kabasakal, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve belgelerini takdim ederek sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Söke'de 15. Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi, 172 sporcu 80 bin TL ödül için yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de 15. Ulusal Satranç Turnuvası sona erdi, 172 sporcu 80 bin TL ödül için yarıştı - Son Dakika
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