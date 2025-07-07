Sökespor 27 Yıl Aradan Sonra Profesyonel Lige Dönüyor

Aydın'ın köklü futbol geleneğine sahip kulüplerinden Sökespor, tam 27 yıl sonra yeniden profesyonel lige dönüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK, isim değişikliğiyle birlikte gelecek sezondan itibaren "Yeni Sökespor" adıyla sahalara çıkacak.

Son olarak 1997-1998 sezonunda profesyonel ligde yer alan Sökespor, yeniden ait olduğu yere dönüyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılırken; TFF'ye yapılan başvurunun da kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor. Kırmızı-lacivertli ekip Karşıyaka, Altay, Eskişehirspor ve Balıkesirspor gibi Türk futbolunun dev takımlarıyla aynı grupta yer alacak.

Başkan Arıkan'dan tarihi destek

Bu tarihi dönüşün öncüsü Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Efeler 09 FK yönetimini makamında ağırladı. Başkan Arıkan, Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, Asbaşkan Hüseyin Kıyak, Futbol Direktörü Serdar Sabuncu, Takım Kaptanı Anıl Taşdemir ve Menajer Ömer Bedioğlu ile bir araya geldi. Başkan Arıkan, "Sökespor yalnızca sahalara dönmüyor, taraftarın yüreğine, bu kentin kalbine dönüyor. Kısa vadeli değil, uzun soluklu bir planlamayla büyük başarıların kapısını aralayacağız. Karşıyaka, Eskişehir, Altay gibi kulüpleri ağırlayıp ilçemizde futbol şöleni yaşatmanın yanında, Söke ekonomisine de büyük katkı sunacak. Yakın zamanda Sökespor yeni stadında seyircisi ile yeni ve büyük hedeflerle buluşacak. Sökemize ve büyük Sökespor taraftarına hayırlı olsun" dedi.

"Sökespor küllerinden doğacak"

Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık ise "Sökespor artık profesyonel ligde. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İberya Arıkan'ın vizyonu ve desteğiyle sadece A takımı değil, altyapısıyla da örnek bir kulüp oluşturacağız. Söke'nin gençlerine umut olacak, futbola gönül veren çocuklarımızın hayallerine dokunacağız. İlçede herkes yeniden Sökesporlu olacak" dedi.

"Anıl Taşdemir kaptan olarak dDönüyor"

Göztepe, Trabzonspor, Adana Demirspor, Denizlispor gibi takımlarda forma giyen, Sökeli futbolcu Anıl Taşdemir, futbola başladığı kulübe dönüyor. Yeni Sökespor'un ilk ve en dikkat çeken transferi olan Anıl, kaptanlık görevini de üstlenecek. Kaptan Anıl; "Yeniden futbola başladığım Sökespor'da olmak ve değişimde rol oynamak benim için gurur verici. Söke Belediye Başkanımız Sayın Arıkan'ın vizyonuna, yönetimimizin heyecanına ve taraftarımızın gücüne inanıyorum" dedi.

Yeni ismi, güçlü kadrosu ve yepyeni vizyonuyla Yeni Sökespor, Söke'nin yıllardır özlemini duyduğu futbol heyecanını yeniden yaşatacak. İlçe halkı, taraftarlar ve futbol camiası şimdi 2025-2026 sezonunu büyük bir heyecanla bekliyor. - AYDIN