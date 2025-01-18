Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor maçını Tüpraş Stadyumu'nda tribünden takip ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu mücadeleyi siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de yardımcılarıyla birlikte tribünden takip ediyor.
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Son Dakika › Spor › Solskjaer, Beşiktaş'ın Samsunspor Maçını İzledi - Son Dakika
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