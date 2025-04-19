Solskjaer: Duygusal Kontrolü Kaybettik - Son Dakika
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Spor

Solskjaer: Duygusal Kontrolü Kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Göztepe maçı sonrası duygusal kontrol kaybından bahsetti.

19.04.2025 23:57
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- Ole Gunnar Solskjaer: "Gol yedikten sonra duygusal kontrolümüzü kaybettik"

İZMİR - Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "İsmail Köybaşı fantastik bir gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Biz de o golden sonra duygusal kontrolümüzü ve özgüvenimizi kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Solskjaer, "İlk yarı oyunu iyi kontrol ettiğimizi ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok da güzel bir gol bulduk. Hatta ikinci golü de attık. Biliyorsunuz, ikinci golü de attık ofsayt sebebiyle iptal edildi. 2-0 yapabilirdik. Göztepe gibi takımlarla karşılaştığımızda, Göztepe gibi uzun boylu ve güçlü oyunculara karşı oynadığınız zaman her zaman tehlike oluşturabiliyorlar. Gerçekten İsmail Köybaşı da fantastik bir gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Biz de o golden sonra duygusal kontrolümüzü ve özgüvenimizi kaybettik. Bu durum aslında biraz anlaşılabilir. Kulüp son birkaç yıldır kötü bir süreç geçiriyor ve şu anda da bu kötü süreç tamamen bitmiş değil. Bildiğiniz gibi uzun süredir maç kazanamıyoruz ve bu da bizde hayal kırıklığı oluşturuyor. Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor çünkü savaştılar, denediler, ellerinden geleni yaptılar. Ama ikinci gol gelmedi. Maç beraberlikle sonuçlandı" diye konuştu.

"Her gün çalışmamız gerekiyor"

İyi bir hale gelmeleri için ne yapmaları gerektiğini anlatan Solskjaer, "Her gün daha iyiye gitmek için çalışmamız gerektiğini söyleyebilirim. Şu an 'Şampiyon olacağız' demem ama amacımız bu. Elbette şampiyon olmak istiyoruz. Ancak öncelikle çok çalışmak ve her gün hem takımımızı hem de kendimizi geliştirmek zorundayız. Bugün özelinde konuşacak olursak, maçta kontrolü kaybettik. Bu nedenle daha fazla kontrol sağlamak için orta sahada değişiklik yaptık. Rakibe kanat beklerimizle daha fazla sıkıntı çıkarmak amacıyla Jonas ve Arthur'la üçlü savunmaya döndük. Aynı zamanda Salih ve Gedson'un orta sahadan rakip ceza sahasına yaptığı koşularla tehlike oluşturmasını planladım. Aslında bu değişiklikleri yapmamın, üçlü savunmaya dönmemin sebebi; Arthur ve Jonas'ın kanat bek olarak kullanarak, Rafa, Semih, Gedson ve Salih'le birlikte rakip üzerinde daha fazla baskı kurmaktı. Kontrolü tamamen sağlayamasak da bu değişiklikleri bu amaçla yaptım. Ayrıca şöyle bir durum da var: İlk yarıda daha iyi oynadık. Mustafa, Rashica ve Rafa'nın önde yaptığı baskı işe yaradı. Alex ve Gedson da aslında sistem içinde iyi iş çıkardılar. Attığımız ilk gol de bunun bir göstergesiydi. Bu gol, sistemimizin işleyişinin başarılı bir örneğiydi. Bugün ve kalan maçlar gelecek sezon hangi oyuncularla devam edeceğimizin belirleyicisi olacak" diye konuştu.

"Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor"

Alınan sonuçların oyuncu grubunu olumsuz etkilediğini söyleyen Solskjaer, "Kötü sonuçlar oyuncuları gerçekten üzüyor. Bu anlamda da büyük takım oyuncusu olduğunuz zaman, bu tür krizlerde, bu tür kötü sonuçlarla başa çıkabilmek bazen kolay olmuyor. Bahsettiğim bu özgüven kayıpları ya da maç içi kırılmalar yaşanabiliyor. Daha cesur, daha doğru oyuncuları; bu anlamda karakter koyabilecek oyuncuları kadromuza almak istiyoruz.Başkanımızla bu konuyla ilgili sürekli toplantılar yapıyoruz. 'Ne yapacağız?' diye çok düşündük çünkü kendisi süreci yakından takip ediyor. Kendisiyle çok fazla planlamalar üzerine konuşuyoruz. Bu konuda bir nokta daha var; genç oyunculara daha çok zaman, daha çok dakika vermemiz gerektiği konusu. Bu çok önemli. Bir de şu var; biz genç oyuncularımızı da korumak zorundayız. Sonuçlar kötü gidiyor, biliyorsunuz. Mustafa örneğin çok iyi oynuyor, harika dakikalar geçiriyor sahada. Ama biz şimdi 5-6 genci aynı anda sahaya sürersek, bu genç oyuncular açısından sıkıntı oluşturabilir. Çünkü şu an 3. sıra için mücadele ediyoruz. Bu anlamda da gençlerin yanında, onlarla birlikte tecrübeli oyuncuların da olması gerekiyor. Ama umarım genç oyuncularımız son haftalarda daha fazla fırsat bulacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: İHA

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