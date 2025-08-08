Solskjaer: 'İlk yarıda harika oynadık' - Son Dakika
Solskjaer: 'İlk yarıda harika oynadık'

Solskjaer: \'İlk yarıda harika oynadık\'
08.08.2025 01:14
Beşiktaş, St Patrick's'i 4-1 yenerken, Solskjaer ilk yarıdan memnun kaldığını belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, St Patrick's maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Bir saat boyunca oyunu kontrol ettik, oyunu onlara götürdük, şanslar bulduk, 6 ya da 7 gol atabilirdik" dedi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda deplasmanında St Patrick's Athletic'i 4-1 yendi. Maçın ardından Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Tabii ki sonuçtan çok mutluyum. Avrupa'da deplasmanda 4-1 kazanmak asla kolay değildir. İkinci yarıda ilk yarıda oyuna düzgün başlamasaydık neler olabileceğini gördük. Ama öyle yaptık, ilk yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Bir saat boyunca oyunu kontrol ettik, oyunu onlara götürdük, şanslar bulduk, 6 ya da 7 gol atabilirdik. Ama sonra ikinci yarı, tabii ki taraftarlarına doğru oynadıklarında bir gol attılar ve momentumu ele geçirdiler. Her zaman baskı altındasınız. Bu Avrupa'da bir şekilde her zaman olacaktır. Son 15-20 dakikadan sonra kontrolü tekrar ele geçirmemizden memnun kaldım. Yani genel olarak performanstan çok memnunum. Bence gerçekten iyi oynadık. Takımımın odaklandıklarında neler yapabileceklerini biliyorum. Elbette Avrupa Ligi'nde bir önceki turda hayal kırıklığı yaşamıştık bu yüzden iyi bir başlangıç yapmaya kararlıydılar. ve bu benim için harika bir duygu çünkü biliyoruz ki; ikinci yarıya düzgün başlamazsak bu tür maçlar böyle olabilir. Bu yüzden işi kolaylaştırdıklarını söyleyemem" diye konuştu.

"Daha etkili olabilirdik"

İkinci yarıda rakiplerinin oyun planını değiştirmesiyle ilgili de konuşan Norveçli teknik adam, "Bence attığımız golleri hak ettik. Çünkü gerçekten iyi oynadık. Elbette onlar sistemi değiştirdiler. İkinci yarıda biraz yaklaşımlarını değiştirdiler ve bizim için orta sahaya gitmemizi zorlaştırdılar. Arka beşliyle ve ikinci yarı bazı oyuncularım için iyi bir öğrenme şansıydı. Bence daha etkili olabilirdik. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Deplasmanda, Avrupa'da rakip her zaman ivme kazanabiliyor. Kendi taraftarının önünde olduğu zaman. Biz de Svensson'u değiştirdik, Tayfur girdi. Tayfur belki de sadece biraz pozisyon dışıydı. Arkamıza doğru bir topla attılar. Gol attıktan sonra daha fazla momentum kazandılar. Sonra kontrolü aldık zaten. Biz topun kontrolünü kaybettik ve rakibimize atak yapma şansı verdik. Mert çok iyi bir kurtarış yaptığında büyük bir şansları daha vardı. Yani beklediğiniz şey bu. Bu yüzden savunmada bir zayıflık olduğunu söyleyemem. Bazen, içeride oynarken rakip favori olduğunda bir ikilem yaşarsınız. Kendinize bir soru sormanız gerekir. Normal oyun planınıza sadık mı kalacaksınız yoksa değiştirecek misiniz? Ben de aynı durumdaydım. Bilirsiniz, biraz fazla açık oynarsınız, çünkü taraftarlarının ve oyuncularınız için de bir göreviniz vardır, çünkü tek bir oyun tarzına inanırsınız. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Her takımda 11 oyuncu var, yani sadece farklı alanlar var, öyle görünüyor. Ama onlar ikinci yarıda arka hattı kapattılar. Ama yine de bizim birkaç fırsatımız oldu. Oyun planlarının bu olacağını beklediğimi söyleyemem ama bir şeyler olacağını biliyordum ama ne olacağını bilmiyordum" ifadelerini kullandı. - DUBLİN

Kaynak: İHA

Beşiktaş, dublin, Son Dakika

Son Dakika Spor Solskjaer: 'İlk yarıda harika oynadık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Solskjaer: 'İlk yarıda harika oynadık' - Son Dakika
