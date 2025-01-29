Spor

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Kazanmak zorundayız. Yeni bir sayfa açtık. Bu büyük kulübü hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Play-off'a yükselirsek, bu camiayı birleştirecek bir şey olur. Avrupa'da devam etmek istiyoruz ama ligi de bırakmadık. Ligde de hedefimiz ilk 3'e girebilmek" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci ve son haftasında Beşiktaş, yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. de Grolsch Veste Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Twente maçının zor olacağını ifade eden Ole Gunnar Solskjaer, "Twente'yi analiz ettik. Fenerbahçe ve Manchester United karşısında iyi oynadılar. Malmö'ye karşı zor bir deplasmandan galibiyet aldılar. İyi enerjileri olan bir takım. Akıcı futbol oynayan genç oyuncuları var. Bize zorluk çıkaracaklar. Biz de bunu çözmek zorundayız. Mücadeleye hazırız. Yarın bizim için iyi bir test olacak" ifadelerinde bulundu.

'AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Avrupa'da devam etmek istediklerini, ligi de bırakmayacaklarını söyleyen Solskjaer, "Kazanmak zorundayız. İki takımın da hedefi aynı. Athletic Bilbao maçı çok heyecan vericiydi ama geçmişte kaldı. Zor bir süreçten geçen oyuncu grubu var. Yeni bir sayfa açtık. Bu büyük kulübü hak ettiği yere getirmek için mücadele ediyoruz. Play-off'a yükselirsek, bu camiayı birleştirecek bir şey olur. Avrupa'da devam etmek istiyoruz ama ligi de bırakmadık. Ligde de hedefimiz ilk 3'e girebilmek" diye konuştu.

'YARIN TARAFTARI SESSİZLEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sözlerine şöyle devam etti:

"Twente topa daha çok sahip olmaya çalışan bir takım. Yarın taraftarı sessizleştirmemiz gerekiyor. Bizim de topu iyi kullanma becerimiz var. Duran toplar ve geçiş oyunu önemli. Önde baskı ve topun onlarda olduğu zamanlarda yapacaklarımız en iyisini yapmalıyız. 10 gün oldu, takıma bir şeyler kattığımı düşünüyorum. Yarın bunları sahada göstereceğiz."

'BU ATMOSFER YARIN SESSİZLİĞE GÖMÜLECEK'

Twente'nin iyi bir takım olduğunu söyleyen Solskjaer, "İyi bir atmosfer yaratıyorsunuz. Umarım bu atmosfer yarın sessizliğe gömülecek. Geçen sezon iyi işler yaptınız. Takım halinde oynuyorsunuz. Oyunculardan Sem Steijn'i biliyorum. Twente iyi bir takım. Umarım daha iyiye giderler" ifadelerinde bulundu.

'DOĞRU OYUNCULARI TRANSFER ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Transferlerin durumu ile ilgili de açıklamada bulunan 51 yaşındaki teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Doğru oyuncuları transfer etmek için çalışıyoruz. Yanlış kararlar vermek istemiyoruz. Pahalı oyuncularla kulübün finansal yapısını bozmak istemiyoruz. En iyi kararları vermek için elimizden geleni yapacağız."