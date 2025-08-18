Solskjaer: 'Son dakikaya kadar savaştık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün son dakikaya kadar savaştık" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek taraftarı önünde sezona galibiyetle başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu. Takımının verdiği mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Norveçli teknik adam, "Güzel bir galibiyet aldık. Son dakikalarda gelen golle kazanılan galibiyetler her zaman en iyisidir. Takımın ruhu bugün çok iyiydi. Önde baskı yapan bir takımdık ve bugün son dakikaya kadar savaştık" diye konuştu.

"Hücum opsiyonu konusunda sıkıntı çektik"

Hücum hattına takviyeler olacağını dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "Kulüp yeni oyuncular getirme konusunda çalışıyor. Mustafa geçen maçta sakatlandı ve bugün bizimle değildi. Muçi ise ısınma esnasında sakatlandı ve oynayamadı. Bugün hücumda opsiyon konusunda sıkıntı çektik diyebilirim. Transfer sezonunun kapanmasına zaman var. Yeni oyuncuların aramıza katılacağını düşünüyorum. Başkan ve yönetimimiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

"Premier Lig'de Ndidi'ye karşı birçok maç kaybettim"

Bugün ilk kez forma giyen Wilfred Ndidi hakkında konuşan Solskjaer, "Harika bir oyuncu ve harika bir karakter. Top kazanmada ne kadar başarılı olduğunu istatistikler zaten söylüyor. Takıma ekstra bir savaşma ruhu getiriyor. Bu da Orkun ve o bölgede oynayan diğer arkadaşlarına büyük yardım sağlıyor. Ben, Premier Lig'de ona karşı oynarken birçok maç kaybetmiştim. Bugün ilk maçına çıktı. Ama ilerleyen süreçte takıma çok daha katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Daha baskılı oynamalıyız"

Rakiplere karşı presli oyunlarını geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Önde baskı yapmak çok önemli. Ön alanda kazanılan toplarda kaleye daha yakın oluyorsunuz ve bu anlamda gol atmaya da daha yakın oluyorsunuz. Hızlı hücumlar yapmayı bilmeliyiz ve geliştirmeliyiz. Daha baskılı oynamalıyız. Bunu yapabileceğimiz çok iyi oyunculara sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Benim oyuncularımın idman ve maçlarda yerde yatmaları yasak"

Türkiye'de topun oyunda kalma süresinin çok az olduğunu söyleyen Solskjaer, "Topun en az 60 dakika kalması lazım. Türkiye'de topun sahada kaldığı süre çok az. Biz antrenmanlarda oyuncular yerde bile olsa oyunu devam ettiriyoruz. Benim oyuncularımın idman ve maçlarda yerde yatmaları yasak. Diğer hocaların bu durumda tutumu farklı olabilir ama benim düşüncem bu şekilde" dedi.

Duran top organizasyonları hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Çok fazla çalışıyoruz aslında. Bugün çok kolay bir gol yedik. Duran toplarda birçok faktör var ve bunlara idmanda çalışıyoruz. Geçen sene şampiyon olan Galatasaray duran toplardan 25-26 gol buldu. Bu önemli bir faktör. Oyuncularımın bu konuda artık daha fazla fedakarlık göstermesi gerekiyor. Burnu mu kırılacak, kaşı mı açılacak? Ne olursa olsun daha fazla fedakarlık göstermeleri gerekiyor. Benim kariyerim duran toplardan atılan gollerle şekillendi. Bu yüzden duran topların ne kadar önemli olduğunu biliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL