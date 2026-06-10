Somalili Taraftarlar Hakem Artan'ı Unutmadı - Son Dakika
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Somalili Taraftarlar Hakem Artan'ı Unutmadı

10.06.2026 11:45
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Mogadişu'da futbolcular, ABD'ye girişi reddedilen hakem Artan'ın fotoğraflarıyla maça çıktı.

Somalili taraftarlar ABD'ye girişi reddedilen hakem Omar Abdulkadir Artan'ı unutmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu Stadyumu'nda düzenlenen yerel bir lig müsabakasında futbolcular Artan'ın fotoğraflarıyla maça çıktı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Somalili taraftarlar, 34 yaşındaki hakemin ayrımcılığa uğradığını düşünüyor.

Omar Artan'a karşı ciddi ayrımcılık yapıldığını belirten taraftarlardan Hani Ahmed Muhammed, "ABD Başkanı Donald Trump, biz Somalillerden nefret ediyor. Tüm dünya bizim hakemimizin en iyisi olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Omar Shaiye ise Artan'ın 2030 Dünya Kupası'nda yer alacağını umduğunu vurgulayarak, "Onun uluslararası maçlarda görev alarak bizi gururlandırmasını ve Dünya Kupası'nda final yöneten hakemlerden biri olmasını çok isterdik ancak göçmenlik sorunlarıyla karşılaştı. Yine de Allah'ın izniyle onun 2030 Dünya Kupası'na katılacağını umuyorum." diye konuştu.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye girişine izin verilmedi ve İstanbul üzerinden ülkesine döndü.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mogadişu, Etkinlik, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somalili Taraftarlar Hakem Artan'ı Unutmadı - Son Dakika

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