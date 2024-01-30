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Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında umutlu - Son Dakika
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Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında umutlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanan Somaspor, play-off umutlarını sürdürmek için yarın deplasmanda 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, takımın moralli ve özgüvenli olduğunu belirterek iyi bir sonuç alacaklarına inandıklarını söyledi.

Somaspor, 24Erzincanspor deplasmanında umutlu
30.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:57
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanıp play-off yolunda umutlanan Somaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Erzincanspor, play-off hattında yer alan önemli rakiplerimizden biri. 2'de 2 yaparak sahaya çıkacağız. Dolayısıyla takımımızın morali yerinde ve öz güveni yüksek. Buradan iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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