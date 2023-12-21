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Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e yenildi - Son Dakika
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Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Somaspor, üzüntü yaşadı. Maçta öne geçen ve 10 kişi kalan Somaspor, son dakikalarda yediği gollerle maçı kaybetti. Teknik direktör Basatemür, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Somaspor, Amed Sportif Faaliyetler\'e yenildi
21.12.2023 - 12:03,
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SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ekibine 3-2 yenilen Somaspor büyük üzüntü yaşadı. Zorlu deplasmanda 2-1 öne geçen ve 76'ncı dakikada Serkan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlüğünü koruyamayan Somaspor fırsat tepti. Maçın 85'inci dakikasına 2-1 önde giren siyah-beyazlılar son dakikalarda kalesinde 2 gol birden görüp maçı puansız bitirdi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, 3 puana çok yaklaşmışken alınan yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Bu sonuçla Play-Off hattının 3 puan gerisine düşen Somaspor, devrenin son maçında evinde Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
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